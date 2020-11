Russie : Un vaccin mixte contre le Covid-19 et la grippe en cours de développement

Un vaccin mixte contre la grippe saisonnière et le Covid-19 est en cours de développement en Russie par le Centre scientifique Vector.

Dans une déclaration du service fédéral russe de surveillance de protection des droits des consommateurs et du bien-être humain, Rospotrebnadzor ce mardi 3 novembre, le Centre scientifique Vector a débuté des tests d’un nouveau vaccin polyvalent et commun contre la grippe saisonnière et le Covid-19.

Le directeur du centre, Rinat Maksioutov, avait déjà déclaré que des travaux de développement d’un vaccin de ce type étaient en cours. « Le vaccin candidat fait déjà l’objet de recherches sur des animaux de laboratoire », a indiqué le service.

Par ailleurs, le Centre Vector est le concepteur du deuxième vaccin anti-Covid en Russie, appelé « EpiVacCorona ». Les tests post-homologation du vaccin se poursuivront avec la participation de 40.000 volontaires, dont des personnes de plus de 60 ans et souffrant de maladies chroniques.

Il est à rappeler que le premier vaccin russe élaboré contre le Covid-19 est le « Spoutnik V », développé par le Centre de microbiologie et d’épidémiologie Gamaleïa et homologué en août dernier.

