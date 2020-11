Protection de la propriété intellectuelle : EPTV porte plainte contre El Bilad Tv

L’Établissement public de télévision EPTV a annoncé, lundi, sur sa page Facebook de poursuivre en justice la chaine El Bilad Tv pour « dépassement sur la propriété intellectuelle ».

Il s’agit de la retransmission du film « L’épopée du cheikh Bouamama », par la chaine El Bilad Tv alors que c’est « une production de la télévision publique, réalisé par Benamar Bakhti en 1985 ».

Dans son communiqué, l’EPTV a dénoncé « le piratage du film et les pratiques non professionnelles » et décide de porter une plainte auprès de l’autorité de régulation audiovisuelle ARAV, et de poursuivre la chaine en justice.

