Oum El Bouaghi : 7 personnes arrêtées pour des affaires de crimes, délits, et vols

7 individus impliqués dans des affaires de crimes, délits, et vols, ont été neutralisés durant la fin de semaine, au niveau de la commune de Aïn-Fakroun, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Selon un communiqué de la Sûreté de daïra de Aïn-Fakroun, relaté par Le Soir d’Algérie, les éléments de la Sûreté d’Aïn-Fakroun ont réussi à neutraliser pas moins de 7 personnes, âgées entre 20 et 33 ans, dans le cadre de la lutte contre les différents crimes et délits.

Les mis en cause sont impliquées dans des affaires de crimes, délits, et vols. 2 des personnes, âgées de 25 ans et 31 ans, ont été arrêtées pour tentative de meurtre avec préméditation suivie de vol, tandis qu’une autre personne âgée de 34 ans est poursuivie pour vente d’armes de 1e génération dans le cadre d’une bande criminelle organisée.

Par ailleurs, et dans le même cadre, une autre personne âgée de 20 ans a été arrêtée pour vol avec destruction sur la voie publique, ainsi qu’un autre jeune de 32 ans a été poursuivi pour vol et escalade de domiciles.

La même source a affirmé que les 7 personnes ont été déférées devant le procureur de la République qui les a condamnées pour les motifs de vol, crimes, et délits.

Rédaction d’Algérie360.