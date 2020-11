Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

Le ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué le lancement, ce mardi, de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière qui s’étalera sur toute la période automne-hiver.

Rappelant que « le moyen le plus efficace » de se prémunir des complications de cette grippe demeure la vaccination, le ministère de la Santé a souligné la disponibilité du vaccin au niveau des établissements publics de santé et des officines.

Pour ce qui est des franges concernées, le ministère a indiqué que la vaccination est fortement recommandée aux groupes de population à risque élevé de complications comme les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et enfants présentant une pathologie chronique et celles souffrant de cardiopathies, d’affections pulmonaires chroniques, métaboliques (diabète, obésité, etc), d’affections rénales et celles atteintes d’immunodéficience acquise ou congénitale.

Le ministère de la Santé a fait observer que la vaccination contre la grippe saisonnière doit être renouvelée chaque année pour toutes ces personnes à risque, dans la mesure où le virus de la grippe subit des modifications à chaque saison grippale, tout en assurant la disponibilité du vaccin dans les centres vaccinateurs habituels relevant des établissements publics de santé où il sera administré gratuitement.

Le vaccin est également accessible au niveau des officines et est remboursable par la sécurité sociale pour les personnes âgées et les malades chroniques, précise la même source.

Rédaction d’Algerie360