Coronavirus Algerie : Pr Senhadji évoque un éventuel retour au confinement

Le bilan du Covid-19 poursuit inexorablement sa progression en Algérie, depuis la deuxième semaine du mois d’octobre le nombre officiel de contaminations frôle les 300 cas par jour, contre 100 fin septembre. Un chiffre sous-estimé, selon les médecins et les spécialistes, qui multiplient les appels de détresse sur les réseaux sociaux, s’alarmant d’une situation catastrophique dans plusieurs hôpitaux.

Afin de stopper cette montée inquiétante le Pr Kamel Senhadji, président national de sécurité sanitaire du Covid-19 n’écarte pas l’option d’un retour a un confinement total.

Ce dernier affirme dans un entretien accordé a notre confrère de « TSA », que le relâchement face aux mesures barrières, la reprise des activités économiques et sociales ont favorisé l’apparition de nouveaux clusters dans des entreprises et aux sein des familles. Ainsi, le bilan officiel fait état, de (302) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 182 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, « Il ne faut pas se leurrer, chez nous, avec la rentrée scolaire qu’on a entamée, la rentrée sociale et la reprise des activités commerciales, il y aura une réaction de reprise des contaminations. On l’a déjà vu, là où les contaminations augmentent, cela s’explique par toutes ces modifications dans les comportements », a déclaré Pr Senhadji.

Pr Senhadji, explique ce rebond suite au relâchement constaté depuis quelques semaines de la population et au « non-respect » des règles de prévention et de protection, selon lui de nombreux Algériens continuent à être réfractaires au port du masque et aux mesures de distanciation physique, « A un moment donné, on va être rattrapé par cette négligence, et vous allez voir dans quelques jours probablement qu’on sera obligés de resserrer un peu les vis par rapport au confinement lequel a donné des résultats », a-t-il ajouté.

Rédaction d’Algérie360