Coronavirus Algérie : Les résultats des tests PCR effectués chez le privé remis en doute

Après l’autorisation des laboratoires privés à effectuer les tests PCR pour le dépistage du Covid-19, depuis déjà plusieurs mois, la fiabilité des résultats de ces tests soulève plusieurs interrogations.

Les laboratoires privés ont été autorisés à effectuer ces tests après avoir constaté un certain débordement auprès des structures publiques. Cette autorisation pourtant soumise à plusieurs des conditions, l’exactitude des résultats des tests PCR effectués chez les privés pose beaucoup de problèmes.

Selon le président de la Société algérienne des biologistes de santé publique Aït Saïd Abdenour rapporté par le Soir d’Algérie, « dans beaucoup de laboratoires privés, la déontologie en elle-même n’est pas respectée et que le souci numéro un dans 80% des cas reste le business ».

Les résultats des tests effectués auprès de laboratoires non qualifiés en biologie moléculaire sont souvent remis sans aucune interprétation ni même une prise en compte des antécédents des patients. Et c’est ici que la fiabilité et remise en cause.

Selon ce qu’a rapporté le journal, « les médecins se plaignent de recevoir des résultats attestant que le patient est positif alors qu’il avait présenté des symptômes depuis plusieurs mois ou d’autres négatifs présentant pourtant des symptômes cliniques évidents ».

Pour ces médecins, c’est l’interprétation du résultat qui pose problème, d’autant que l’aspect technique du PCR peut être rapidement maîtrisé. Ils estiment également qu’un minimum de connaissances élémentaires est requis pour effectuer des tests PCR.

Rédaction d’Algerie360