Affaire Ali Haddad : Le tribunal rend son verdict

La cour d’Alger a rendu aujourd’hui le 3 novembre le verdict dans le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad, poursuivi avec les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et d’anciens ministres pour des chefs d’inculpation de corruption.

Les verdicts prononcés aujourd’hui comprenaient une réduction de la peine d’un certain nombre d’accusés en question, notamment le principal accusé, Ali Haddad, qui a été condamné à 12 ans de prison.

Le tribunal a également prononcé l’extinction de l’action publique concernant le financement occulte de la campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika aux élections présidentielles du 2019.

Les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont condamnés à une peine de 8 ans de prison ferme, tandis que l’ancien ministre des transports Amar ghoul a été condamné à 7 ans de prison ferme.

Les anciens ministres des Transports et des Travaux publics et de l’industrie Youcef Yousfi, Amara Benyounes, , Abdelghani Zalane, Mehdjoub Bedda sont également condamnés à 1 an de prison ferme dans cette affaire.

Pour rappel, lors du premier procès qui s’est tenu juillet dernier, le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné Ali Hadad à 18 de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions Da, avec confiscation de tous ses biens. Les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal avaient été condamnés à une peine de 13 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million DA.

Rédaction d’Algérie360