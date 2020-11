Près de 130 décès au coronavirus : Le lourd bilan des personnels soignants

Le bilan des victimes de la pandémie du Coronavirus chez le personnel soignant est de 129 personnes ayant perdu la vie suite à leur contamination au virus.

En effet, le Syndicat national des praticiens de la santé publique ne cache pas son inquiétude quant au nombre de victimes du virus parmi le personnel soignant, tandis que les deux tiers du bilan sont des médecins, les infirmiers, ambulanciers, ainsi que les membres de la famille médicale ont été emportés et ce, depuis le début de la pandémie du Covid-19 en Algérie.

Par ailleurs, le nombre de contaminés est également très important, plus de 7.500 personnes atteintes à travers tous le corps médical. Ainsi, une jeune infirmière âgée de tout juste 28 ans, employée à l’EPH de Jijel a perdu la vie vendredi dernier. Cette jeune victime a été précédée de 3 jours par sa consœur à l’EPH Houari Boumediene à Sedrata, dans la wilaya de Souk Ahras.

« Nous sommes en alerte. La situation est inquiétante et les chiffres des contaminations au sein des professionnels de la santé ne cesseront d’augmenter. Cela est systématique avec la hausse des cas confirmés de Covid-19 parmi la population », a déclaré le Dr Lyes Merabet, président du SNPSP.

En outre, le Dr Merabet a également dénoncé le manque flagrant de matériel de protection du personnel médical, notamment les sur-blouses, les visières et les masques FFP12 et N95. « Ces masques sont adaptés et conçus spécialement pour le personnel médical en confrontation directe avec les sujets atteints de ce virus. Ils ne sont pas disponibles depuis des mois. Ceci, sans compter les masques chirurgicaux qui sont indispensables, notamment pour les accompagnateurs de patients et le personnel annexe, qui n’est pas en contact continuel avec les malades », a-t-il déploré.

« C’est aujourd’hui une urgence nationale. Nous demandons notre dotation de moyens pour faire notre travail correctement mais aussi pour nous protéger », a conclu le président du SNPSP.

Rédaction d’Algérie360.