Me Bouchachi : « On doit poursuivre le combat de Bouregaa pour une Algérie libre »

L’ancien commandant de la wilaya IV historique et figure du Hirak, le Moudjahid Lakhdar Bouregaa, décédé hier, a été inhumé ce jeudi au cimetière de Sidi Yahia à Alger.

Présent à l’enterrement, l’avocat Me Mostefa Bouchachi a insisté sur la poursuite du combat que menait le Moudjahid Bouregaa avant sa disparition.

« On doit préserver ce que Bouregaa nous a laissé et continuer notre combat pour une Algérie libre et démocratique. Il (Moudjahid Bouregaa, ndlr) militait pour ce depuis 1954 jusqu’à aujourd’hui », a-t-il dit.

« C’est une journée triste pour tous les Algériens car on a perdu un Moudjahid et militant dans une période sensible de l’histoire politique de l’Algérie », a ajouté le Me Bouchachi.

Rappelons que le Moudjahid Bouregaâ est une des figures du mouvement populaire. Il avait soutenu le Hirak de son début, le 22 février 2019, jusqu’à sa triste disparition aujourd’hui.

