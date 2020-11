Le parti de Makri critique les résultats du référendum constitutionnel

Le Mouvement pour la société et la paix MSP a réagi ce lundi aux résultats du référendum constitutionnel annoncés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

« Le faible taux de participation et le taux de rejets de la constitution, sous diverses formes d’expression, lui ont fait perdre sa crédibilité et sa légitimité politique et populaire, malgré les moyens colossaux officiels consacrés pour faire passer le projet », lit-on dans le communiqué du parti de Abderrazak Makri.

Le MSP estime que « le front des partisans du rejet a été un front uni et élargi, dont le nombre a dépassé les 85% lors de ce référendum ». Le parti appelle ce front, « malgré la différence des positions à œuvrer ensemble pour un changement politique, pacifique et effectif ».

Pour le parti, « les résultats du référendum confirment l’échec des projets des autorités et son incapacité à parvenir à un consensus national sur la constitution telle qu’elle a été annoncée, d’une manière à protéger le pays des risques réels qui le menacent ».

Pour rappel, le nombre des électeurs ayant voté en faveur de la nouvelle constitution est de 3 355 518, soit 66,08% électeurs, a annoncé le président de l’ANIE. Pour ce qui est de ceux qui ont voté contre le projet, le taux a atteint 33,80 %, soit 1 676 867 électeurs, selon toujours les chiffres officiels annoncé ce lundi par Mohamed Charfi.

Merzouk.A