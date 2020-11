Coronavirus : Le nombre de victimes en hausse et le directeur général de l’OMS en quarantaine

Plus de 46 millions de cas de contamination au Covid-19 ont été officiellement diagnostiqués, et près de 1.200.000 victimes ont perdu la vie dans le monde depuis l’apparition du virus en fin décembre dernier.

Selon un bilan établi hier dimanche par l’AFP, plus de 46 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués, tandis que près de 1.200.000 morts ont été recensés dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre.

En outre, les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie, avec 230.934 décès pour 9.198.700 cas recensés au total. Il est suivi par le Brésil (160.074 morts), l’Inde (122.111), le Mexique (91.753), et le Royaume-Uni (46.555).

Par ailleurs, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé, dimanche, qu’il s’était placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne ayant été testée positive au Covid-19.

« J’ai été identifié comme un contact de quelqu’un qui a été testé positif au Covid-19. Je vais bien et suis sans symptôme mais je vais me placer en quarantaine les jours qui viennent, en ligne avec les protocoles de l’OMS, et travailler à la maison », a publié le responsable de l’OMS sur son compte Twitter.

Rédaction d’Algérie360.