Coronavirus Algérie : Reconduction du confinement partiel à Tébessa

Les services de la wilaya de Tebessa ont annoncé, aujourd’hui dans un communiqué, qu’un confinement partiel à domicile sera imposé dans la wilaya de Tébessa, de 17 h 00 au lendemain à 05 h 00, pour une durée de 15 jours et ce à compter de samedi 31 octobre au 14 novembre prochain.

Cette mesure, décidée conséquemment à l’évolution de la situation épidémiologique dans la wilaya, précise la même source. Ce confinement partiel impliquera le maintien de la mesure d’interdiction, à travers le territoire de la wilaya, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements, les citoyens doivent respecter cette quarantaine et rester chez eux, à l’exception des cas autorisés, qui sont des raisons médicales, et de ceux autorisés à se déplacer pour des raisons professionnelles sous des autorisations exceptionnelles.

Par conséquent, les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les services et circonscriptions administratives de la wilaya de Tebessa « sont valides et en vigueur », et ce suite à la reconduction du confinement pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du premier novembre.

Cette mesure intervient « en application des dispositions du décret exécutif 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), notamment l’article 02 qui accorde aux walis, si nécessaire, la prérogative d’instaurer, de modifier ou de moduler les horaires du confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination ».

Rédaction d’Algérie360