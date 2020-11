Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 2 novembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 302 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 58574, celui des décès à 1980, alors que le total des patients guéris passe à 40557.

Voici les principaux événements de journée du lundi 2 novembre :

La capitale autrichienne Vienne a été la cible d’une attaque terroriste, ce lundi soir, faisant plusieurs morts et blessés. … lire la suite

Le président français Emmanuel Macron a été menacé de mort par le groupe djihadiste « Al-Qaïda au Maghreb islamique » (AQMI) suite à ses propos sur l’islam. … lire la suite

Le procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, s’est poursuivi, ce lundi 2 novembre, à la Cour d’Alger avec l’audition de l’ancien ministre, Abdelghani Zaalane. … lire la suite

C’est un triste anniversaire, cela fait déjà 38 ans que le jeune étudiant, Kamel Amzal, fut lâchement assassiné par les terroristes, le 2 novembre 1982. … lire la suite

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a annoncé, ce lundi 2 novembre, le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière. … lire la suite

La présidence de la république s’est exprimé, ce lundi soir, sur les résultats préliminaires du référendum sur la nouvelle constitution. … lire la suite

L’association médicale militante de solidarité internationale « Médecins du Monde »(MDM) a révélé dans son dernier rapport que les Algériens étaient tête des étrangers qui se soignent dans les hôpitaux français. … lire la suite

Le sociologue algérien Ali El Kenz est décédé, dans le nuit de dimanche 1 novembre, à l’âge de 74 ans des suites d’une longue maladie. … lire la suite

Le chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune, vient de perdre sa tante, Tebboune Fatma décédée, hier dimanche, dans la commune Boussemghoun de la wilaya d’El Bayadh. … lire la suite

Un total de 53 personnes, candidats aux traversés clandestines, ont été interceptées en moins de 24h d’intervalle sur deux vagues de migration à Annaba. … lire la suite

Les services de la wilaya de Tebessa ont annoncé, aujourd’hui dans un communiqué, qu’un confinement partiel à domicile sera imposé dans la wilaya de Tébessa, de 17 h 00 au lendemain à 05 h 00, pour une durée de 15 jours et ce à compter de samedi 31 octobre au 14 novembre prochain. … lire la suite

Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce lundi pour annoncer les résultats du référendum constitutionnel, le président de l’ANIE Mohamed Charfi est revenu sur le taux de participation, et d’autres sujets liés à la constitution. … lire la suite

Plus de 46 millions de cas de contamination au Covid-19 ont été officiellement diagnostiqués, et près de 1.200.000 victimes ont perdu la vie dans le monde depuis l’apparition du virus en fin décembre dernier. … lire la suite

Après l’annonce des résultats préliminaires du référendum constitutionnel du 1er, novembre, le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), a réagi, en dénonçant « le gonflement du taux de participation ». … lire la suite

Le Mouvement pour la société et la paix MSP a réagi ce lundi aux résultats du référendum constitutionnel annoncés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. … lire la suite

Un couple de nouveaux mariés a été découvert sans vie, vendredi dans une chambre d’hôtel de la wilaya de Mascara. … lire la suite

Depuis l’incarcération du journaliste Khaled Drareni, fondateur du site d’information Casbah Tribune et correspondant du TV5 Monde et de Reporters Sans Frontières (RSF), l’élan de solidarité et de dénonciation à l’échelle nationale et internationale ne cesse de prendre de l’ampleur. … lire la suite

Le ministre français de l’Intérieur compte soumettre une liste de ressortissants qu’il souhaite expulser vers leur pays, à ses homologues tunisiens et Algériens. … lire la suite

La proclamation définitive des résultats du référendum constitutionnel devra se prononcer dans un délai de 10 jours dans un délai de 10 jours par le Conseil Constitutionnel. … lire la suite

Programmée il y a quelques jours pour le 25 octobre dernier, la visite du ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin aura lieu, en fin de compte, vers la « fin de la semaine » en cours. … lire la suite

Deux vols sont prévus ce lundi 2 novembre, au départ de l’aéroport de l’Algérie, à destination de la France, opérés par ASL Airlines et Air France. … lire la suite

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a annoncé aujourd’hui le 02 novembre, que 66,80% des participants au référendum sur la révision de la Constitution, ont voté par « OUI » sur la question « Êtes-vous d’accord sur le projet de révision de la Constitution qui vous est proposé ? ». … lire la suite

Le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a dévoilé ce lundi matin lors d’une conférence de presse tenue au Centre international de presse(CIP), les résultats préliminaires du référendum constitutionnel, tenu hier dimanche 1er novembre. … lire la suite

Le bilan des victimes de la pandémie du Coronavirus chez le personnel soignant est de 129 personnes ayant perdu la vie suite à leur contamination au virus. … lire la suite

Des secouristes tentent toujours, à la lueur de lampes frontales, de retrouver des survivants dans les décombres d’immeubles effondrés dans l’Ouest de la Turquie après le puissant séisme qui s’est produit au sud-ouest d’Izmir, et a été ressenti jusqu’à Istanbul et Athènes. … lire la suite

Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham a annoncé, hier dimanche, sera autorisé à importer de l’acier brut pour résoudre le problème d’approvisionnement en matières premières. … lire la suite

L’international algérien Djamel Benlamri a marqué les esprits pour sa première apparition sous le maillot de l’Olympique Lyonnais en ligue 1 française, dans un match opposant son équipe à Lille (1-1) dimanche. … lire la suite

Le Pr Amar Tebaïbia, chef de service de médecine interne à l’EPH de Birtraria est revenu ce lundi sur la situation épidémiologique liée au coronavirus, qui enregistre ces derniers jours une recrudescence des plus inquiétantes. … lire la suite

26 vols spéciaux seront opérés à compter d’aujourd’hui, et durant tout le mois de novembre, par ASL Airlines, tandis que deux vols hebdomadaires entre l’Algérie et la France sont prévus par Air France. … lire la suite