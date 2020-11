Référendum constitutionnel : Voici les taux de participation par wilaya à 14h

Les bureaux de l’Autorité Nationale Indépendante des Élections (ANIE) dans plusieurs wilayas ont révélé les taux de participation au référendum sur la révision de la Constitution enregistré jusqu’à 14 heures.

Dans le cadre du référendum sur le projet de révision constitutionnelle, l’opération de vote a débuté, ce dimanche, 1er novembre, à travers tout le territoire national. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aux électeurs à 8 heures du matin, pour accueillir pas moins de 24 millions d’électeurs.

Selon l’ANIE, le taux de participation national s’est élevé à 5,88 % à 11 heures et 13,03% à 14 heures.

Le taux de participation était de : 10,46 % à Sétif, 11,28% à Mila, 10,72% à Constantine, 11,59 à Khenchela, 15,33 à Ain Témouchent, 14,02% à Telemcen, 15,92% à Relizane, 12,9% à Ghardaïa, 18,06% à El Bayadh, 38,35% à Tindouf, 17,18% à Saïda, 11% à Biskra, 20,14% à Nâama, 10 % à El Oued et 20,4% à Adrar.

Le taux s’est élevé, à 14 heures, à 16,08% à Laghouat, 28,90% à Tamanrasset, 30,46% à Ilizi, 11,42% à Chlef, 16,65 % à Tissemsilt et 10,27% à Bordj Bou Arreridj.

À Blida le taux a été estimé à 14,94 % et à Annaba, Oran et Skikda il s’est élevé, respectivement, à 12,45, 11,88 et 12,18%.

La wilaya de Jijel a enregistré un taux de participation de 11,79 % et Oum El Bouaghi un taux de 10,94, tandis qu’à Tizi Ouzou le taux a été estimé à 0,06 %.

Rédaction d’Algérie 360.