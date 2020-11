Référendum constitutionnel : Début du vote à travers le territoire national 

L’opération de vote a débuté ce dimanche, 1er novembre, à travers tout le territoire national.

Dans le cadre du référendum sur le projet de révision constitutionnelle, l’opération de vote a débuté, ce dimanche, 1er novembre, à travers tout le territoire national.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aux électeurs à 8 heures du matin, et selon la loi organique de 2016, relative au régime électoral, le scrutin sera clos à 19 heures ce soir.

« Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes, l’un portant la mention OUI, l’autre la mention NON », énonce l’article 150 concernant les modalités du déroulement du référendum.

Dans un contexte sanitaire particulier, lié à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), plus de 24 millions d’électeurs sont appelés aux urnes, ce dimanche, pour se prononcer sur le projet de la nouvelle Constitution.

À cet effet, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a élaboré un protocole sanitaire spécial, validé et approuvé par le Comité scientifique chargé de suivre l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie, et ce afin de prévenir les risques de propagation du virus et protéger les citoyens ainsi que les électeurs.

Parmi les mesures exceptionnelles adoptées, l’accès à l’intérieur du bureau de vote n’est autorisé que pour deux ou trois personnes à la fois, la mise en place d’un dispositif de désinfection, la mise en disposition des solutions hydro-alcooliques et le port obligatoire de bavettes.

Dans le même contexte, le Président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a assuré « que toutes les conditions sont réunies pour assurer la transparence et l’impartialité du référendum », notamment avec « la possibilité de suivre en direct le scrutin grâce au réseau de visioconférence mis en place ».

Rédaction d’Algérie 360.