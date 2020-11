Puissant séisme en Turquie : Djerad adresse un message à Erdogan 

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, ce samedi, 31 octobre, un message au nom du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Président Turc Recep Tayyip Erdogan, suite au séisme qui a frappé la mer Égée et secoué Izmir.

« Monsieur le Président, j’ai appris avec une grande affliction la triste nouvelle du séisme qui a secoué la région d’Izmir et endeuillé le peuple turc frère, faisant des dizaines de morts et d’importants dégâts matériels », a écrit le Premier Ministre.

« En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous présenter, au nom du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et au nom de l’Algérie, peuple et Gouvernement, nos sincères condoléances et nos profonds sentiments de compassion », a-t-il rajouté.

Rédaction d’Algérie 360.