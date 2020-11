Plusieurs membres du Gouvernement accomplissent leurs droits de Vote

Plusieurs membres du Gouvernement ont accompli leurs droits de Vote ce dimanche, 1er novembre, pour le projet de révision constitutionnelle, soumis à référendum populaire.

Plusieurs membres du Gouvernement ont accompli leurs droits de vote, ce dimanche matin, dans le cadre du référendum sur la révision constitutionnelle, à l’instar du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, le Ministre de la Justice, Grade des Sceaux, Belkacem Zeghmat, ainsi que le Ministre des Affaires Étrangères, Sabri Boukadoum.

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a accompli son droit de vote ce matin à l’école primaire Omar Hayda de Daly Brahim, wilaya d’Alger, et a affirmé que « ce jour est un jour pour l’avenir de l’Algérie nouvelle que nous souhaitons tous pour nos fils et petits fils », rajoutant que « la voix aujourd’hui est au peuple et au citoyen et chacun est libre de choisir le chemin qu’il souhaite pour son pays ».

Rappelons que la Première dame, épouse du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accompli, ce dimanche matin, le droit de vote du Chef de l’État par procuration, au centre électoral de l’école primaire Ahmed-Aroua au Club des Pins, wilaya d’Alger.

Les bureaux de vote à travers l’ensemble du territoire national ont ouvert dimanche matin à 8 heures pour accueillir plus de 24 millions d’électeurs appelés à se prononcer sur le projet de révision constitutionnelle, soumis à référendum populaire.

