Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a procédé samedi soir au lancement officiel de la chaîne de télévision « La Mémoire », dédiée à l’histoire de l’Algérie.

La nouvelle chaîne de télévision » La mémoire »vise, à travers ses programmes, à préserver la mémoire nationale et transmettre aux générations futures les hautes et nobles valeurs ayant marqué les différentes étapes de l’histoire de l’Algérie.

Cette chaîne « sera un pilier essentiel dans la défense de la +sécurité médiatique+ du pays dans sa dimension liée à la mémoire et à l’histoire nationale », ajoutant qu’elle « sera de ce fait un solide rempart contre les tentatives visant à l’occulter, voire à la falsifier et à déformer notre révolution, notre résistance populaire, le mouvement national et ses figures », a déclaré le Premier ministre Abdelaziz Djerad.

