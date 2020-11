Coronavirus Algérie : Reconduction du confinement partiel à Alger

La wilaya d’Alger a annoncé aujourd’hui le 01 novembre, la reconduction, pour une durée de quinze (15) jours à partir du 31 octobre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23 h au lendemain 5 h du matin.

Le maintien de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements », précise la même source.

Par conséquent, les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger « sont valides et en vigueur », et ce suite à la reconduction du confinement pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du premier novembre.

Rédaction d’Algérie360