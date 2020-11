Belkhadem participe au référendum et s’exprime sur la nouvelle Constitution

L’ancien Chef du Gouvernement Abdelaziz Belkhadem a accompli ce dimanche, 1er novembre, son droit de vote sur le projet de révision constitutionnelle.

Lors de l’accomplissement de son devoir électoral, dans le cadre du référendum sur la révision constitutionnelle, l’ancien Chef du Gouvernement Abdelaziz Belkhadem, qui a également occupé le poste de Ministre des Affaires Étrangères, a affirmé que « chaque citoyen doit voter car la Constitution est pierre angulaire sur laquelle reposent les institutions de l’État algérien ».

Dans ce même contexte, M. Belkhadem a souligné que « cette procédure prend une dimension plus importante, compte tenu de la situation difficile que traverse le pays, relative à la pandémie, la sécheresse et les difficultés économiques, puis le Président est tombé malade, que Dieu le guérisse et le ramène en toute sécurité ».

L’ancien Chef du Gouvernement a également noté que « la Constitution est le document de base qui régit d’une part la nature de gouvernance et d’une autre les relations entre les institutions étatiques, et reconnaît les libertés fondamentales ».

Pour M. Belkhadem, « si ce document a été approuvé à l’unanimité, et repose sur la déclaration du 1er novembre, alors la déclaration du 1er novembre suffit ».

Rappelons que les bureaux de vote à travers l’ensemble du territoire national ont ouvert dimanche matin à 8 heures pour accueillir plus de 24 millions d’électeurs appelés à se prononcer sur le projet de révision constitutionnelle, soumis à référendum populaire.

Rédaction d’Algérie 360.