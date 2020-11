Abdelhafid Allahoum donne des nouvelles de l’état de santé de Tebboune

Le Conseiller du Président de la République, Abdelhafid Allahoum, a donné, ce dimanche, 1er novembre, des nouvelles de l’état de santé du Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

Le Conseiller du Président de la République, Abdelhafid Allahoum, a affirmé, ce dimanche, lors de l’accomplissement de son devoir électoral, que « le Président Abdelmadjid Tebboune est en bonne santé ».

Pour rappel, le Président Tebboune a été transféré, mercredi dernier, en Allemagne pour des examens médicaux approfondis. « L’état de santé du Président de la République est stable et ne suscite pas d’inquiétude », a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Ses médecins sont « optimistes » quant aux résultats des examens médicaux effectués en Allemagne, et il « reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n’est pas préoccupant », ajoute encore la même source.

Rédaction d’Algérie 360.