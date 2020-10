Tebboune reçoit des messages de vœux de prompt rétablissement

Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce samedi, 31 octobre, plusieurs messages de vœux de prompt rétablissement de la part de ses homologues.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, « le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce samedi, 31 octobre, des messages de vœux de prompt rétablissement de la part de plusieurs Chefs d’États frères et amis, à savoir :

L’Émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

Le Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine.

Le Président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed.

Le Président de la République arabe sahraouie démocratique, M. Brahim Ghali.

Le Président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationalelibyen (GNA), Fayez Al-Sarraj.

Le Président de la République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa.

Le Président Tebboune a également reçu le même message de vœux de la part du Chef du commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), le Général Stephen Townsend », a précisé la même source.

Pour rappel, le Président Tebboune a été transféré, mercredi dernier, en Allemagne pour des examens médicaux approfondis. « L’état de santé du Président de la République est stable et ne suscite pas d’inquiétude », a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Ses médecins sont « optimistes » quant aux résultats des examens médicaux effectués en Allemagne, et il « reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n’est pas préoccupant », ajoute encore la même source.

Rédaction d’Algerie360.