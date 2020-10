Référendum constitutionnel : Un protocole sanitaire spécial Covid-19

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a élaboré un protocole sanitaire spécial pour le référendum, sur le projet d’amendement de la Constitution, afin de prévenir les risques de propagation de l’épidémie Coronavirus et protéger les citoyens et les électeurs participants.

Le protocole sanitaire spécial adopté par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a été validé et approuvé par le Comité scientifique de suivi de l’évolution du Covid-19.

Parmi les mesures exceptionnelles adaptées, l’accès à l’intérieur du bureau de vote n’est autorisé que pour deux ou trois personnes à la fois et un dispositif de désinfection sera mis en place, la mise en disposition des solutions hydro-alcoolique, le port obligatoire de bavettes, les portes des bureaux de vote seront ouvertes à 8 heures et closes à 19 heures et le scrutin ne durera qu’un jour, conformément à l’article 32 de la loi organique relative au régime électoral. Toutefois, la date d’ouverture du scrutin peut être avancée de 72 heures dans les zones éloignées et de 120 heures pour la communauté nationale établie à l’étranger, pour faciliter le vote des électeurs « exclusivement » visés par ces dispositions, selon la même loi.

Dans le même contexte, le président de l’Autorité, Mohamed Charfi, a assuré que toutes les conditions sont réunies pour assurer « la transparence et l’impartialité » du référendum, » Nous aurons la possibilité de suivre en direct le scrutin grâce au réseau de visioconférence mis en place à cette occasion, ce qui nous permettra une plus grande réactivité et une prise en charge immédiate d’éventuels problèmes qui peuvent se poser le jour du scrutin », a t-i-l ajouté.

