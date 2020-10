Référendum constitutionnel : Début du vote à l’étranger 

L’opération de vote a débuté ce vendredi, 30 octobre, à l’étranger, à travers plusieurs centres électoraux relevant de représentations diplomatiques et consulaires.

« Dans le cadre du référendum sur le projet de révision constitutionnelle, l’opération de vote a débuté, ce vendredi, au niveau de plusieurs centres électoraux relevant de représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger », rapporte un communiqué de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Selon la même source, il s’agit « des représentations diplomatiques et consulaires aux Émirats arabes unies, en Irak, en Syrie, en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, en Égypte, au Royaume de Bahreïn, à Oman, en Russie, au Niger et au Mexique ».

Rappelons que l’opération de vote a débuté hier dans les bureaux itinérants dans certaines zones éloignées à Nâama, Aïn Sefra, Tiout, Sfissifa, Asla, Kasdir et El Bayodh, et se poursuit aujourd’hui à Adrar, Laghouat, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf et El-Oued.

Le Directeur de l’ANIE, Mohamed Chorfi, a révélé, ce samedi, que le taux de participation dans les bureaux itinérants, au cours de la première journée, est de 11%.

Rédaction d’Algérie 360.