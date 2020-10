Un puissant séisme de magnitude 6.9 a secoué Izmir en Turquie et un autre de magnitude 7 a frappé Dodécanèse en Grèce ce vendredi, 30 octobre.

Le bilan provisoire du puissant séisme qui a secoué la mer Égée hier, vendredi, 30 octobre, est toujours à la hausse, et compte, actuellement, pas moins de 26 morts et plus de 800 blessés en Turquie et en Grèce.

Rédaction d’Algérie 360.