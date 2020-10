Puissant séisme en Turquie : Erdogan remercie « les pays amis » pour leur solidarité 

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a remercié ce samedi, 31 octobre, certains pays, qu’il a qualifié de « pays amis », pour leur solidarité avec la Turquie après le puissant séisme qui l’a secoué.

Dans un message publié sur Twitter, le Chef de l’État turc, Recep Tayyip Erdogan, a remercié tous les pays qui ont exprimé leur solidarité avec la Turquie après le puissant séisme qui a frappé la mer Égée ce vendredi, causant d’importants dégâts à Izmir.

« Je remercie tous les pays amis qui ont présenté leurs condoléances, qui ont exprimé leur solidarité et qui ont proposé leur aide », a indiqué le Président turc.

Sur la liste de pays publiée par M. Erdogan figurent, entre autres, la France, le Canada, l’Allemagne, l’Espagne, le Liban et Israël.

Rappelons que le bilan provisoire du puissant séisme qui a secoué la mer Égée hier, vendredi, 30 octobre, est toujours à la hausse, et compte pas moins de 26 morts et plus de 800 blessés en Turquie et en Grèce.

« La République de Turquie est entièrement mobilisée sur le terrain pour venir en aide à nos concitoyens, la situation est sous contrôle », a-t-il affirmé.

İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz. pic.twitter.com/2Qy8GLy3kB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2020

