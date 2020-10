L’Office national du Hadj se prépare pour le retour des voyages de la Omra

L’Office national du Hadj et de la Omra poursuit les procédures, déjà engagées, après la reprise des activités de la Omra dans les lieux Saints, pour préparer cette saison exceptionnelle.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, 31 octobre, l’Office national du Hadj et de la Omra a fait savoir qu’il « poursuivait les procédures, déjà engagées, pour préparer cette saison exceptionnelle », soulignant que « de nombreuses réunions techniques ont eu lieu, avec divers partenaires, notamment la compagne aérienne nationale Air Algérie, en vue de poursuivre la coordination et surmonter les difficultés que rencontrent certaines agences de tourisme et de voyages agrées ».

« Après avoir annoncé le retour des activités de la Omra dans les lieux saints en permettant aux pèlerins de venir de l’extérieur du Royaume d’Arabie saoudite, dans le cadre de la troisième phase du plan fixé à cet égard, l’office national du Hadj et de la Omra poursuit l’ensemble des procédures qu’il a engagées à cet égard dans le but de préparer et de fournir les conditions d’organisation appropriées pour la saison exceptionnelle », indique le même communiqué.

Selon la même source, et dans ce même contexte, « une réunion s’est tenue avec les services consulaires de l’Ambassade de l’Arabie saoudite en Algérie », et ce afin de « rester informés de l’évolution de cette saison exceptionnelle » et pour « renforcer la coordination pour une meilleure préparation au retour d’activités ».

Rédaction d’Algérie 360.