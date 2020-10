Le Président Italien s’enquiert de l’état de santé de Tebboune 

Le Président Italien, Sergio Mattarella, a adressé un message de vœux de bon rétablissement au Président de la République Abdelmadjid Tebboune, ce samedi, 31 octobre.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce samedi, 31 octobre, un message lui souhaitant un prompt rétablissement de la part de son homologue Italien, M. Sergio Mattarella, comme rapporté par les services de l’Ambassade d’Italie en Algérie.

« Je tiens à vous exprimer, au nom de la République Italienne et en mon nom propre, les meilleurs et plus chaleureux vœux pour votre prompt et rapide rétablissement », a écrit le Président Sergio Mattarella dans son message.

Rappelons que la Présidence de la République avait rassuré sur l’État de santé du Chef de l’État, transféré mercredi en Allemagne pour des examens médicaux approfondis. « L’état de santé du Président de la République est stable et ne suscite pas d’inquiétude », lit-on dans le communiqué.

Ses médecins sont « optimistes » quant aux résultats des examens médicaux effectués en Allemagne, et il « reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n’est pas préoccupant », ajoute encore la même source.

Il Presidente 🇮🇹 Sergio Mattarella ha inviato al Presidente 🇩🇿 Abdelmadjid Tebboune i migliori e più calorosi auguri per un pieno e pronto ristabilimento.@quirinale @TebbouneAmadjid pic.twitter.com/orDgrEYq3a — Italy in Algeria (@ItalyinAlgeria) October 31, 2020

