France : Une attaque armée secoue Lyon 

Après l’attaque au couteau de la basilique Notre-Dame de Nice qui a eu lieu jeudi dernier, la France a été secouée par une nouvelle attaque armée, ce samedi, 31 octobre, à Lyon.

Selon les informations rapportées par plusieurs médias français, les faits se sont déroulés ce samedi, vers 16 heures, où un individu armé a attaqué un prêtre orthodoxe alors qu’il fermait l’Église orthodoxe grecque de l’Annonciation, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Le prêtre orthodoxe, âgée de 52 ans et de nationalité grecque, a été blessé par balles et l’auteur de l’attentat, qui d’après les premiers constats se trouvait seul et a tiré à deux reprises, se trouve actuellement en fuite et est vivement recherché par les forces de la police, qui ont installé un périmètre de sécurité.

Aussitôt après les faits, le Ministère français de l’Intérieur a appelé les citoyens « à éviter le secteur », et a ouvert une cellule de crise.

