Émirats arabes unis : Vers l’ouverture d’un consulat général au Sahara occidental

L’État des Émirats arabes unis a annoncé l’ouverture prochaine d’un consulat général à Laâyoune, principale ville des territoires occupés du Sahara occidental.

La nouvelle annoncée comme « importante » et « historique » émane d’un communiqué du cabinet royal du Prince héritier d’Abou Dhabi et actuel homme fort de l’État des Émirats arabes unis, le Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane.

Ainsi, l’État des Émirats arabes unis est le premier pays arabe à ouvrir une représentation consulaire officielle dans cette ville considérée comme le chef-lieu des provinces du Sud du royaume marocain.

Le politologue Mustapha Sehimi a estimé que « c’est un acte important qui fait sens, à double titre », en rajoutant que « c’est la première fois qu’un pays arabe ouvre un consulat à Laâyoune, la capitale historique du Sahara marocain, alors que des actes de même nature n’ont concerné jusqu’à présent que des pays africains. Cet acte incitera d’autres pays arabes à faire de même ».

« L’annonce n’a pas été faite par les ministères des Affaires étrangères des deux pays, mais par un communiqué du cabinet royale, et ce, suite à un entretien entre le roi et le prince héritier. La décision prend donc un relief particulier et extrêmement important », a-t-il détaillé.

Il faut également noter que cette décision, annoncée mardi dernier, coïncide avec la tenue du Conseil de sécurité de l’ONU, qui s’est tenu mercredi, pour se prononcer sur l’éventuel prolongement du mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso).

