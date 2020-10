Décès de la sœur de Tebboune

La sœur du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est décédée ce samedi, 31 octobre, rapporte le média arabophone El hayat TV.

Le Chef de l’État a été transféré mercredi dernier en Allemagne pour des examens médicaux approfondis. « L’état de santé du Président de la République est stable et ne suscite pas d’inquiétude », a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Ses médecins sont « optimistes » quant aux résultats des examens médicaux effectués en Allemagne, et il « reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n’est pas préoccupant », ajoute encore la même source.

Rappelons qu’il y a quelques jours, le gendre du Président de la République est décédé d’un arrêt cardiaque.

