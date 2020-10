Coronavirus : Les hôpitaux de Blida face à un important afflux de contaminations

Avec un taux très élevé d’hospitalisations ces derniers jours, le système de santé a atteint « une étape charnière » dans les hôpitaux de la wilaya de Blida, alors que l’épidémie de Covid-19 progresse sur l’ensemble du territoire, les personnels hospitaliers de certains hôpitaux de cette wilaya se préparent à un afflux massif de malades. S’ils se disent prêts à l’affronter, beaucoup voient déjà se profiler la saturation.

En effet, selon ce qu’a été rapporté par le « Le Soir d’Algérie », les 110 lits réservés au coronavirus sont tous occupés à l’hôpital, Brahim-Tirichine, au centre de Blida. Le défi d’accueillir tous les malades est d’autant plus grand que le coronavirus nécessite des temps d’hospitalisation particulièrement longs, à l’hôpital de Boufarik, les équipes médicales reçoivent journellement pas moins de vingt patients entre cas suspects et cas avérés de Covid-19. Selon la même source, plusieurs professionnels de la santé de cet hôpital sont atteints et touchés par la pandémie de Covid-19.

Les soignants ont vu la pression monter en quelques jours au CHU Frantz-Fanon de Blida, l’hôpital ne peut plus faire face à l’afflux de malades du coronavirus, bien que la situation n’est toujours pas alarmante, du fait que le nombre des malades qui y sont admis ne dépasse pas le taux de 30 %, mais les médecins insistent sur la nécessité de se conformer au protocole sanitaire et le respect des gestes barrières et le port de bavette afin d’éviter une deuxième vague plus puissante, notamment avec l’arrivée de l’automne, et grand nombre de virus de la grippe saisonnière qui sont en activité et s’apparentent à celui du Covid-19.

Ch.LAIB