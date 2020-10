Canada : Ottawa veut accueillir 1,2 million d’immigrants d’ici 2023

Le Canada veut considérablement augmenter ses seuils d’immigration pour les trois prochaines années afin de compenser la chute du nombre d’immigrants accueillis en 2020 en raison de la pandémie, a annoncé vendredi le ministre de l’Immigration.

Le pays prévoit d’accueillir plus de 1,2 million d’immigrants entre 2021 et 2023, soit presque 200.000 de plus que les seuils fixés avant la pandémie, a indiqué Marco Mendicino, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada.

En 2020, le Canada n’aura finalement accueilli qu’une fraction des 341.000 immigrants initialement prévus, en raison de la pandémie qui a entraîné la fermeture des frontières et une longue suspension des vols internationaux, a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

La situation devrait revenir à la normale en 2021, selon ce plan d’immigration axé prioritairement sur la croissance économique, mais aussi la réunification des familles et l’accueil de réfugiés.

Pour compenser la chute du nombre d’immigrants en 2020, le gouvernement prévoit notamment d’accorder la résidence permanente à des travailleurs temporaires, des demandeurs d’asile ainsi qu’à des étudiants étrangers se trouvant déjà au Canada.

« Les nouveaux arrivants ont joué un rôle démesuré dans notre réponse au Covid-19 », a déclaré M. Mendicino en rendant hommage aux demandeurs d’asile ayant travaillé en première ligne dans les maisons de retraite affectées par la pandémie au printemps.

« Les immigrants sont vitaux pour notre système de santé et représentent un travailleur sur quatre dans nos hôpitaux et nos maisons de retraite », a-t-il précisé.

Le tiers des propriétaires d’entreprise au Canada sont des immigrants, a-t-il également souligné.

En 2019, l’immigration comptait pour 80% de la croissance démographique du Canada, pays de 38 millions d’habitants.

Rédaction d’Algérie360