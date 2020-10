Un puissant séisme frappe la Turquie et la Grèce 

Selon les informations rapportées par le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC), un séisme de magnitude 6,9 sur l’échelle de Richter, a frappé la Turquie, plus exactement à 66 kilomètres au Sud-Ouest de la ville d’Izmir sur la mer Égée. Les premiers constats indiquent que ce séisme a provoqué d’importants dégâts matériels, entre autres l’effondrement de plusieurs immeubles.

La même source a indiqué qu’un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, a secoué l’archipel grec du Dodécanèse dans la mer Égée, à peu près à la même heure qu’en Turquie. L’épicentre des secousses a été localisé à une profondeur de 10 kilomètres.

Une série de secousses répliques continuent d’être enregistrées dans les deux régions, et les unités de secours se déploient sur place pour évaluer les dégâts et secourir les citoyens.

M6.9 #earthquake (#deprem) strikes 66 km SW of #İzmir (#Turkey) 21 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/Kh3WMz6Hxi

— EMSC (@LastQuake) October 30, 2020