Référendum constitutionnel : Le Parlement arabe exhorte les Algériens « à participer massivement »

Le Parlement arabe a félicité, ce jeudi, l’Algérie pour l’organisation du référendum sur le projet de la révision constitutionnelle, prévu le 1er novembre prochain, sous le thème « Novembre de la libération, novembre du changement ».

Dans un communiqué rendu public à l’issue des travaux de la première séance de la troisième session parlementaire sur la scène politique en Algérie, le Parlement arabe a estimé que « l’Algérie était en phase de franchir une étape décisive, à travers l’organisation du référendum sur le projet de révision de la Constitution présentée sous une nouvelle image honorant l’engagement sincère envers le peuple, et prévoyant des amendements susceptibles de contribuer à la réalisation des aspirations exprimées par le Hirak populaire pacifique, lequel revendiquait le changement et la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans le pays, en faisant preuve d’une grande conscience et d’un haut sens de civisme », rapporte l’Agence officielle.

En effet, le Parlement arabe a indiqué qu’ « il suivait avec un grand intérêt le rythme des réformes profondes engagées en Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune« , saluant, dans ce même sens, « le processus démocratique adopté par l’État algérien pour le parachèvement de l’édification d’une Algérie nouvelle, fondée sur la justice, le développement, les libertés et la consolidation de l’État de droit ».

« Ledit projet adopté par l’Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la Nation, respectivement les 10 et 12 décembre, sera soumis au référendum, le 1er novembre soit le 66e anniversaire de la Glorieuse Révolution algérienne 1954, une échéance au cours de laquelle le peuple aura à exprimer son avis en toute liberté, démocratie et souveraineté », a indiqué le communiqué en question.

Dans ce même contexte, et en concluant son communiqué, le Parlement arabe a félicité l’Algérie à l’occasion de ces deux événements, et a exhorté le peuple Algérien « à gagner le défi et à exercer son rôle dans la réalisation du changement tant escompté, à travers une participation massive à cette échéance, pour honorer son engagement envers sa patrie, et contribuer à asseoir les fondements de la nouvelle République, une nouvelle Algérie prospère avec le concours de tous ses enfants ».

Rédaction d’Algérie 360.