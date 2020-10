Le roi saoudien s’enquiert de l’état de santé de Tebboune

Le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, a adressé, ce vendredi 30 octobre, un message au Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, rapport la SPA.

Selon les informations rapportées par la Saudi Press Agency (SPA), le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, a adressé un message au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers lequel il exprime « ses vœux de bonne santé » et lui souhaite « un prompt rétablissement ».

Rappelons que la Présidence de la République avait rassuré sur l’État de santé du Chef de l’État, transféré mercredi en Allemagne pour des examens médicaux approfondis. « L’état de santé du Président de la République est stable et ne suscite pas d’inquiétude », lit-on dans le communiqué.

Ses médecins sont « optimistes » quant aux résultats des examens médicaux effectués en Allemagne, et il « reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n’est pas préoccupant », ajoute encore la même source.

Rédaction d’Algérie 360.