Le Drian : « La religion et la culture musulmanes font partie de notre histoire française »

Lors d’un débat consacré au budget à l’Assemblée Nationale, le Ministre français des Affaires Étrangères, Jean-Yves Le Drian, a lancé « un message de paix au monde musulman ».

« N’écoutez pas les voix qui cherchent à attiser la défiance. Ne nous laissons pas enfermer dans les outrances d’une minorité de manipulateurs », a-t-il lancé en rappelant que la France est « le pays de la tolérance », et non celui du « mépris ou du rejet ».

« La religion et la culture musulmanes font partie de notre histoire française et européenne, nous la respectons », a encore déclaré M. Le Drian en soulignant que « les musulmans appartiennent de plein droit à notre communauté nationale, qui leur garantit la liberté de culte ».

« Nous ne saurions accepter ces campagnes de désinformation et de manipulation parce qu’elles visent à dénaturer et à travestir ces réalités. Les propos et les actes ont des conséquences, qui engagent leurs auteurs en responsabilité », a-t-il rajouté en affirmant que « la France n’oublie jamais ».

Rappelons que ces déclarations interviennent face à la campagne de colère qui s’abat sur la France, suite aux propos du Président français, Emmanuel Macron, au sujet des caricatures de Charlie Hebdo, notamment les tensions entre Ankara et Paris.

