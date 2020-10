L’Algérie réagit à l’attentat de Nice 

L’Algérie a condamné ce vendredi, 30 octobre, l’attentat « odieux » qui a eu lieu, ce jeudi, à la basilique Notre-Dame de Nice, rapporte un communiqué du Ministère des Affaires Étrangères.

En réaction à l’attentat au couteau qui s’est produit ce jeudi, 29 octobre, à Notre-Dame de Nice, l’Algérie a condamné cet « acte terroriste odieux » et a exprimé « sa solidarité avec les familles des victimes ».

« L’Algérie condamne l’acte terroriste odieux ayant ciblé un lieu de culte à Nice et exprime sa solidarité avec les familles des victimes », a indiqué le communiqué du Ministère des Affaires Étrangères.

La même source a rapporté que « l’Algérie rappelle de sa position face au terrorisme qui est « constante et claire » », soulignant qu’elle « rejette toute forme de justification et tout amalgame avec l’Islam, religion de paix et de tolérance ».

Dans ce même contexte, l’Algérie « appelle à la consolidation de la coopération internationale et au dialogue pour un front commun contre tous les extrémismes ».

Rappelons qu’un individu a pénétré au sein de la basilique ce jeudi, vers 8 h 30 du matin, et a tué trois (3) personnes au couteau. Les premiers éléments de l’enquête indique que ce dernier est âgée de 21 ans et a des origines tunisiennes.

Rédaction d’Algérie 360.