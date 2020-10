Coronavirus Europe : Le bilan des contaminations continue de s’alourdir 

Les pays du monde entier continuent de faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Le continent européen enregistre, depuis quelques jours, des records de contaminations quotidiennes.

Selon les données rapportées par The Coronavirus App, ce vendredi, 30 octobre, le Coronavirus a touché plus de 45,7 millions de cas dans le monde, dont plus de 1,1 million de décès.

Les derniers bilans français rapportent 49215 nouvelles contaminations et 256 décès, soit un total de plus de 1,3 million de cas et 36565 morts par le virus. Les autorités françaises ont annoncé un confinement national s’étalant jusqu’au premier décembre prochain.

L’Italie a également enregistré un record de contaminations ce vendredi, avec 26595 nouveaux cas et 199 décès. Ainsi, depuis le début de la pandémie, le pays compte un total de 647674 cas de contaminations et 38321 décès.

Pour leur part, les autorités espagnoles ont fait état de 25595 nouveaux cas et 239 décès, soit un total de plus de 1,1 million de cas et 35878 décès depuis le début de la pandémie. À partir de ce vendredi, l’Espagne se confine et boucle ses territoires pour limiter la propagation du virus.

Concernant le cas de la Belgique, le pays a annoncé une série de nouvelles mesures restrictives, notamment la mise en place d’un confinement pour une durée d’un mois. Les derniers bilans belges indiquent 23921 nouveaux cas et 138 décès, portant ainsi le total à 392258 cas de contaminations et 11308 morts.

Le Royaume-Uni a recensé 24405 nouveaux cas et 274 morts, soit un total de 989745 contaminations et 46229 morts.

Au niveau du continent américain, le bilan des États-Unis continue d’exploser, avec plus de 90000 contaminations quotidiennes, portant ainsi le total des cas à plus de 9,2 millions de cas tandis que les décès s’élèvent à 234177 morts, dont 1009 recensés lors de ces dernières 24 heures.

