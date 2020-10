Attentat de Nice : Trump « de tout cœur avec les Français »

L’attentat au couteau qui s’est produit ce jeudi, 29 octobre, à la basilique Notre-Dame de Nice continue de susciter des réactions et des hommages de par le monde.

Le Président américain, Donald Trump, et à quatre (4) jours des élections présidentielles américaines, a réagi à l’attentat de Nice et s’est dit « de tout cœur avec les Français ».

« L’Amérique est aux côtés de notre plus vieil allié dans ce combat. Ces attaques terroristes d’islamistes radicaux doivent prendre fin immédiatement. Aucun pays, que ce soit la France ou un autre, ne peut plus les tolérer ! », a-t-il indiqué.

De son côté, Joe Biden, l’opposant démocrate de Trump aux élections, a également réagi en affirmant que « Jill (son épouse) et moi prions pour les Français après l’attentat terrible de Nice qui a visé des innocents dans un lieu de culte. Une administration Biden-Harris travaillera avec nos alliés et partenaires pour empêcher la violence extrémiste sous toutes ses formes ».

Dans une déclaration commune, les 27 États-membres de l’Union européenne ont condamné « dans les termes les plus forts ces attaques » qui, selon eux, « représentent (aussi) des attaques envers nos valeurs communes », appelant « les dirigeants du monde entier à œuvrer au dialogue et à l’entente entre les communautés et les religions plutôt qu’à la division ».

La Turquie a également exprimé « sa solidarité » avec la France, et ce malgré les vives tensions entres les deux pays ces derniers temps, et a « fermement » condamné cet attentat « sauvage ».

Pour rappel, un individu a pénétré au sein de la basilique ce jeudi, vers 8 h 30 du matin, et a tué trois (3) personnes au couteau. Les premiers éléments de l’enquête indique que ce dernier est âgée de 21 ans et a des origines tunisiennes.

