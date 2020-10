Attentat de Nice : Génération identitaire scande « l’Islam hors d’Europe »

Selon les informations rapportées par les médias français, plusieurs centaines de personnes du mouvement d’extrême droite Génération identitaire ont manifesté à Nice (France), quelques heures après l’attentat au couteau qui a eu lieu ce jeudi à la basilique Notre-Dame de Nice.

Encadrés par les forces de l’ordre, les manifestants ont déposé une gerbe de fleurs devant la basilique puis ont chanté La Marseillaise et l’hymne niçois.

Les manifestants de Génération identitaire ont également scandé des phrases anti-Islam, notamment « on est chez nous » et « l’Islam hors d’Europe ». Plusieurs internautes ont réagi quant à cette manifestation, jugeant que « c’est une provocation à la haine ».

Rappelons qu’un individu a pénétré au sein de la basilique ce jeudi, vers 8 h 30 du matin, et a tué trois (3) personnes au couteau. Les premiers éléments de l’enquête indique que ce dernier est âgée de 21 ans et a des origines tunisiennes.

« Islam hors d’Europe » scandé par génération identitaire et avec le soutien de la @PoliceNationale qui escorte le cortège. pic.twitter.com/NUsG2vjMAX

« Dehors l’Islam » hier à #Nice les identitaires manifestants sans distanciation sociale et pour certains sans masques … et la police regarde et laisse faire. Qu’on ne nous dise pas après qu’il n’y a pas de complaisance avec l’extrême droite ! Une réaction @GDarmanin ? pic.twitter.com/IQuRFhMnej

— Thomas Portes ✊ (@Portes_Thomas) October 30, 2020