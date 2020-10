Selon Arkab : « l’Algérie compte plus de 20 mines parmi les plus importantes au monde »

Le ministre des Mines Mohamed Arkab a indiqué, mercredi que depuis Mila que l’Algérie compte plus de 20 mines parmi les plus importantes au monde, qui peuvent fournir plus de 30 matières premières fondamentales pour les industries de transformation.

Après avoir suivi un exposé sur le secteur minier à Mila, le ministre a déclaré que « l’Algérie compte plus de 20 mines parmi les plus importantes au monde dont l’exploitation assurera plus de 30 matières premières minérales fondamentales pour les industries de transformation ».

Malgré ce potentiel, Arkab a fait savoir « que le pays supporte annuellement une lourde facture pour l’importation de 500.000 tonnes de matières premières ». Selon lui, cette situation est due à « une certaine négligence » dans l’exploitation des ressources disponibles au pays d’où, « la création d’un ministère spécial pour les mines en vue de « relancer le secteur, diversifier l’économie nationale et réduire la facture des importations ».

Il a également assuré que la nouvelle vision de son département focalise sur la réanimation rapide du secteur pour créer de la richesse, générer des emplois pour les diplômés annuellement formés par les universités et instituts de formation et accompagner les investisseurs pour en garantir la réussite de leurs activités.

