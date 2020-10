Macron s’enquiert de l’État de santé de Tebboune

Transféré, mercredi soir, en Allemagne pour des examens médicaux approfondis sur recommandation du staff médical, le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a reçu plusieurs messages de vœux et de soutien.

Selon un communiqué de la présidence, Tebboune reçu, ce jeudi, des messages de vœux et de solidarité de la part de plusieurs chefs d’État et hauts responsables. Parmi eux, l’on trouve le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le préside de l’État palestinien Mahmoud Abbés.

Pour rappel, la présidence avait également rassuré sur l’État de santé du chef de l’État, transféré hier mercredi en Allemagne pour des examens médicaux approfondis. « L’état de santé du président de la République est stable et ne suscite pas d’inquiétude », lit-on dans le communiqué.

Ses médecins sont « optimistes » quant aux résultats des examens médicaux effectués en Allemagne, et il « reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n’est pas préoccupant », ajoute encore la même source.

Rédaction d’Algerie360