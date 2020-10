Le gouvernement n’écarte pas un éventuel reconfinement total

Face à la recrudescence de l’épidémie du coronavirus, le gouvernement n’écarte pas un éventuel recours aux mesures de confinement total ou partiel, selon ce qu’a indiqué ce jeudi le premier ministère dans un communiqué.

Rappelons avoir constaté « un relâchement de la vigilance qui ne contribue pas à la maitrise de la situation sanitaire, laquelle continue de dépendre de la discipline de chacun d’entre nous pour éviter sa dégradation », le gouvernement n’écarte pas « l’éventuel recours à d’autres mesures de confinement total ou partiel à domicile et/ou à des restrictions des activités économiques et sociales », lit-on dans le communiqué du premier ministère.

À cet effet, le Gouvernement « renouvelle ses recommandations de prudence et réitère ses appels aux citoyens pour la poursuite de la mobilisation et de la rigueur dans l’application de toutes les mesures de protection, de distanciation physique et d’hygiène, qui demeurent les moyens privilégiés pour endiguer cette épidémie ».

Pour se faire, les pouvoirs publics « renforceront les dispositifs de veille et d’application des sanctions à l’encontre des contrevenants aux mesures de prévention prévues par la réglementation en vigueur telle que le port obligatoire du masque », note encore le communiqué.

Cependant, les services du premier ministère ont annoncé « le maintien de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements ».

Rédaction d’Algerie360