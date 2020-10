France : au moins 2 morts dans une attaque au couteau à Nice

La basilique Notre-Dame de la ville de Nice en France a été, ce jeudi matin, le théâtre d’une attaque au couteau qui a couté la vie à au moins, deux personnes, selon la presse française.

Au moins deux morts et plusieurs blessés ont été enregistrés dans une nouvelle attaque au couteau en France. L’attaque est survenue vers 9 heures du matin de ce jeudi au niveau du quartier de Notre-Dame à Nice. Selon le quotidien Le Point, le maire Christian Estrosi a affirmé que la police « a interpellé l’auteur de l’attaque ».

Pour sa part, la Radio Europe 1 parle d’un bilan d’un mort et de plusieurs blessés, précisant qu’une femme a été décapitée et que « l’assaillant a été interpellé 10 minutes plus tard ».

Le maire Christian Estrosi avance déjà la supposition d’une attaque terroriste. « Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de Nice », a-t-il écrit sur son Tweeter.

Rédaction d’Algerie360