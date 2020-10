Une introduction d’annulation active du bruit : Pour LG TONE FREE LINEUP avec couverture UVNANO

LG Electronics élargit sa gamme LG TONE Free avec l’introduction de ses écouteurs véritablement sans fil les plus avancés à ce jour.

LG HBS-FN7 offre tous les avantages de son frère LG HBS-FN6 – une expérience utilisateur intuitive, un ajustement intra-auriculaire incroyablement confortable et des performances d’isolation du bruit, un son de qualité supérieure réglé par Meridian, un étui de charge hygiénique UVnano – et ajoute la suppression active du bruit (ANC) pour offrir un plaisir d’écoute encore plus grand et une expérience audio personnelle améliorée.

De nombreux écouteurs sans fil avec ANC font un travail moins qu’adéquat de blocage des sons externes lorsque l’ANC est désactivé. LG TONE Free FN7 s’appuie sur l’isolation acoustique passive déjà excellente de LG TONE Free FN6 en neutralisant les sons externes à l’aide de trois microphones dans chaque oreillette qui surveillent les ondes sonores provenant de toutes les directions. Les gels auriculaires réglables avec la conception brevetée des nervures Vortex à ajustement torsadé offrent une étanchéité intra-auriculaire plus étroite pour minimiser les infiltrations de bruit extérieur.

Avec ANC activé, les bruits environnementaux sont maintenant presque complètement neutralisés, ce qui rend chaque note et voix plus claire, plus naturelle, sans perdre les détails en augmentant le volume au maximum. Que vous soyez dans un avion, dans un café en plein air ou dans une rue bruyante, tout sonne comme si vous étiez dans le confort tranquille de votre espace personnel.

Comme tous les écouteurs LG TONE Free, le HBS-FN7 intègre la technologie de Meridian Audio, la célèbre société britannique de technologie audio et partenaire de confiance de LG pour offrir un son de qualité supérieure. Alimenté par le traitement numérique du signal, une technologie que Meridian perfectionne depuis plus de 25 ans, le LG TONE Free FN7 peut recréer une scène sonore réaliste qui simule l’expérience d’écouter de vrais haut-parleurs tout en offrant des voix avec une clarté immaculée, immergeant complètement l’auditeur. Accessible via l’application LG TONE Free disponible pour les appareils Android et iOS, les paramètres de son EQ de Meridian offrent une expérience d’écoute élevée via quatre préréglages personnalisés: Naturel pour un son propre et équilibré, Immersif pour des performances plus tridimensionnelles, Bass Boost pour plus puissance et profondeur et Treble Boost pour apporter une plus grande clarté aux voix. Le LG TONE Free FN7 offre également des basses plus pleines et plus riches avec des haut-parleurs infusés de silicone de haute qualité, un dôme avec une couche de métal plus solide et des amortisseurs de texture plus denses pour une meilleure résolution des fréquences moyennes-hautes.

Le HBS-FN7 comprend également le boîtier de charge innovant UVnano de LG, introduit pour la première fois avec LG TONE Free FN6. Utilisant la lumière ultraviolette, l’étui aide à garder les oreilles du porteur plus propres en éliminant 99,9% des bactéries E. coli et S.aureus sur la maille intérieure des écouteurs.

* Nouveau pour LG TONE Free FN7, l’éclairage LED sur le dessus de l’étui permet facilement de surveiller le niveau de charge et l’état d’UVnano.

«LG s’est toujours efforcé d’offrir plus d’options aux consommateurs et avec nos derniers écouteurs TONE Free, nous élargissons notre gamme aux audiophiles qui désirent le meilleur de la technologie audio», a déclaré Park Hyung-woo, directeur de LG Home Entertainment Company. division audio et vidéo.

Lancé aujourd’hui en Corée du Sud, le LG TONE Free FN7 sera également disponible sur les marchés clés d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie à partir du quatrième trimestre.

Spécifications clés:

Taille des écouteurs: 16,2 x 32,7 x 26,8 mm

Taille du boîtier de chargement: 54,5 x 54,5 x 27,6 mm

Taille des écouteurs: 16,2 x 32,7 x 26,9 mm

Capacité de la batterie

– Écouteurs: 55mAh x 2

– Boîtier: 390mAh

Temps de charge rapide: 5 minutes pour 1 heure de lecture

Vie de la batterie:

– Lecture: 7 heures (ANC désactivé), 5 heures (ANC activé)

– Écouteurs + étui: 21 heures (ANC désactivé), 15 heures (ANC activé)