Révision constitutionnelle : La campagne référendaire touche à sa fin

La campagne d’explication et de sensibilisation sur le projet de révision de la Constitution s’acheve aujourd’hui mercredi à minuit après trois semaines d’activité.

En effet, l’article 174 de cette loi stipule que « nul ne peut, par quel que moyen et sous quelle que forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période prévue à l’article 173 », ainsi la période de réserve va commencer et toute activité de campagne doit cesser conformément aux dispositions de la loi organique numéro 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral.

À noter que, selon cet article, « la campagne électorale est déclarée ouverte, vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin », le silence sera ainsi imposé à tous les animateurs de la campagne qui ont sillonné le pays et multiplié les actions pour inciter les Algériens, notamment les jeunes à utiliser leur droit de vote.

En outre, selon l’article 181 de cette loi, « la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats, moins de soixante-douze (72) heures à l’échelle nationale, et cinq (5) jours pour la communauté nationale établie à l’étranger, avant la date du scrutin, sont interdites ».

Rédaction d’Algérie360