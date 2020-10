Propos de Macron sur l’Islam : Des députés de l’APN réagissent

Offusqués par les propos d’Emmanuel Macron lors de la cérémonie d’hommage national à Samuel Paty, plusieurs députés de l’Assemblée populaire nationale populaire se sont mêlés à un sit-in organisé aujourd’hui à l’entrée du siège de l’APN, pour protester contre l’attitude de la France à l’égard de l’islam et du prophète de la Miséricorde (Mohamed QSSSL).

Les protestataires ont exhorté leurs collègues et leurs confrères à prendre part à cette initiative, et dénoncé la provocation que constitue la publication de caricatures du prophète, invitant toutefois le président de l’assemblé populaire nationale Slimane Chenine à réagir de sa part et rendre public un communiqué officiel pour fustiger la « campagne virulente » contre l’islam, et condamné les déclarations du président français sur la liberté de caricaturer le prophète, rapporte le journal » Echouroukonline ».

En outre, et dans un communiqué commun, signé par 7 groupes parlementaires, ces derniers ont condamné fortement les propos d’Emmanuel Macron, ils ont appelé à cet égard, les associations et les organisations des droits de l’Homme à poursuivre en justice Charlie Hebdo et « quiconque offense l’islam », notamment Macron et la France officielle pour discours de haine et racisme.

Les groupes signataires de ce communiqué, qui s’agit du MSP, le FJD, le Mouvement Ennahdha, le PT, Les Indépendants, El Bina et TAJ, ont également lancé un appel aux groupes parlementaires arabes a dénoncé ce genre d’acharnement contre l’Islam et tenir des congrès urgents et extraordinaires pour prendre position contre le président français, Emmanuel Macron, en raison de ses injures répétées vis-à-vis de l’Islam, affirmant que ces actes constituent une offense flagrante envers tous les musulmans du monde.

