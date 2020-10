En Iran, Macron caricaturé en « diable »

En effet, le quotidien iranien Vatane Emrouz a consacré la une de son édition d’hier à une caricature d’Emmanuel Macron en « diable de Paris ».

Emmanuel Macro a été représenté avec de longues oreilles, des yeux jaunes et des dents pointues avec un teint rouge du visage. « Le diable de Paris », a écrit en titre au-dessus de la une du journal.

Un autre journal iranien Javan a lui aussi répondu, aux propos de macron sur l’islam, à sa manière en mettant en avant à la une de son journal une photo du président français, souriant.

Quelques quotidiens iraniens mettent Macron à la une ce matin:

1) «Le monde de l’Islam contre la France et Macron» (Ebtekar)

2) «Macron face à la colère des musulmans» (Khorassan)

3) «Le démon de Paris» (le très subtil et non moins ultraconservateur Vatan-e Emrooz) pic.twitter.com/kS8bH4JnOE

