Coronavirus France : Macron annonce « un reconfinement généralisé »

Frappée par une deuxième vague de Coronavirus (Covid-19), la France se dirige vers reconfinement généralisé, d’après ce qu’a annoncé le président français Emmanuel Macron ce mercredi soir.

Lors de son allocution, Macron a annoncé le reconfinement généralisé de l’ensemble de la population pour essayer d’endiguer la deuxième vague de l’épidémie du coronavirus.

« J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement sur tout le territoire national », a déclaré le président français, précisant que les écoles et services publics resteront ouverts.

« Les bars et les restaurants seront fermés. (…) Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel », a-t-il ajouté.

Pour rappel, la France avait déjà été confinée pendant 55 jours, du 17 mars au 11 mai, avec de sévères restrictions de déplacements et une fermeture des établissements scolaires, des commerces non essentiels et des frontières.

Rédaction d’Algerie360